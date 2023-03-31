Чемпионат Украины U-19, 19-й тур

Александрия U-19 – Ворскла U-19 – 1:1

Голы: Базаев, 70 (п.) – Ященко, 90+2

Нереализованные пенальти: Сердюк (4), Галас (88)

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В матче молодежного первенства чемпионата Украины Александрия на своем поле разошлась миром с Ворсклой. Команды долго не могли размочить счет, и лишь в середине второго тайма хозяева с пенальти сумели выйти вперед. Полтавчане имели шансы восстановить статус-кво, но за 2 минуты до завершения матча не смогли переиграть голкипера с одиннадцатиметрового (первую попытку с отметки они упустили еще в самом начале встречи).

Все шло к победе александрийцев, пока свое слово не сказал голкипер полтавчан. Уже в добавленное время Ворскла получила право на угловой и Дмитрий Ященко побежал в штрафную площадку соперника. Именно ему удалось среагировать на отскок и в падении головой переправить мяч под перекладину, спасши для команды ничью.

К слову, после 19-ти туров Ворскла идет в турнирной таблице шестой с 28 очками, Александрия с 35-ю пунктами четвертая.

Напомним, 15 марта 2007 года Шахтер уступил Севилье (2:3) на Олимпийском стадионе в Донецке и вылетел из Кубка УЕФА. На последних секундах основного времени голкипер испанцев Андрес Палоп, который пришел на угловой, перевел игру в экстра-тайм, а затем испанцы дожали "горняков".

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