Райо Вальекано и Жирона расписали яркую ничью в 26 туре Примеры с дублем Виктора Цыганкова. Смотрите видео голов и обзор матча.

На 23-й минуте Иси Паласон вывел Райо вперед роскошным ударом в девятку. Жирона быстро отыгралась благодаря удачной игре Виктора Цыганкова на добивании. Впрочем, каталонцы так же быстро пропустили от Оскара Трехо.

Цыганков оформил дубль в ворота Райо Вальекано – украинец переписывает историю и становится главным героем Жироны

Положение Жироны могло стать еще хуже, если бы не пижонство соперника. Райо Вальекано заработал пенальти, который исполнял дважды. Гассанига парировал первую попытку Трехо, но судья заставил перебить из-за досрочного забега игрока гостей в штрафную. Вторая попытка оказалась еще хуже – Трехо неожиданно покатил на Иси, который влепил над воротами. Попытка повторить знаменитый трюк Месси и Суареса с треском провалилась.

Цыганков наказал за пижонство. В дебюте второго тайма украинец одним касанием красиво замкнул подачу Карреры, оформив дубль и окончательные 2:2.