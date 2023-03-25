Евро-2024, отбор. 1-й тур

Армения – Турция – 1:2

Голы: Кабак, 10 (аг.) – Кокджу, 35, Актюркоглу, 64

Первым соперником Александра Петракова во главе "орлов" были турки. Все началось отлично, ведь Кабак отличился автоголом. Это первое взятие ворот армянами за историю противостояний с визави.

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До перерыва счет уже был ровным – Кокджу удался мощный дальний удар. Затем Актюркоглу реализовал выход один на один с кипером. Армения давила до последней секунды, создав несколько моментов, но забить не сумела. Впереди у команды Петракова спарринг с Кипром, Турция же будет противостоять Хорватии.