Горький дебют Петракова в видеообзоре матча Армения – Турция – 1:2
Турция оформила камбэк против Армении в матче квалификации Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
Евро-2024, отбор. 1-й тур
Армения – Турция – 1:2
Голы: Кабак, 10 (аг.) – Кокджу, 35, Актюркоглу, 64
Первым соперником Александра Петракова во главе "орлов" были турки. Все началось отлично, ведь Кабак отличился автоголом. Это первое взятие ворот армянами за историю противостояний с визави.
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До перерыва счет уже был ровным – Кокджу удался мощный дальний удар. Затем Актюркоглу реализовал выход один на один с кипером. Армения давила до последней секунды, создав несколько моментов, но забить не сумела. Впереди у команды Петракова спарринг с Кипром, Турция же будет противостоять Хорватии.