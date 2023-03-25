"Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку.

Коноплянка – о дуэли с Англией: "Как бы это смешно не звучало, но..."

Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь. Хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может там сыграть. У нас много молодых игроков, которые действительно прогрессируют.

Вызов Коноплянки для меня был неожиданным, потому что он уже некоторое время не выступал за сборную. У него были некоторые трудности в Шахтере и Польше, травма и восстановление. Но тренерский штаб верит в него", , сказал Шевчук в комментарии FanDay.

Напомним, Коноплянку в последний раз вызывали в сборную Украины еще в марте 2021 года, но тогда Евгений не появлялся на поле. В общем, он отыграл 86 матчей за "сине-желтых", забив 21 гол, один из которых – в ворота сборной Англии. Накануне вингер Краковии отыграл 45 минут в спарринге с дублем Брентфорда.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу