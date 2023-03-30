"Многие говорят, что мы незаслуженно доигрывали чемпионат U-19. Я считаю, что заслуженно, поскольку по потерянным очкам мы были на первом месте. Если бы мы доиграли все матчи, то превосходили бы ближайшего преследователя на 4 очка.

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Мог ли я за год до чемпионства подумать о таком успехе? Честно говоря, нет. У меня был тяжелый период в Карпатах, с которыми я выступал во Второй лиге. Меня оттуда не хотели отпускать и я тяжело это переживал. С другой стороны, это время пошло мне на пользу, ведь я играл против старших мужиков, где много борьбы и максимальная самоотдача.

А насчет нашего вылета из Юношеской лиги УЕФА в 1/8 финала... Мы могли проходить этот Милан. А сейчас они в полуфинале и мы осознаем, что там мог быть Рух", – сказал Пидгурский в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

Напомним, по итогам сезона Рух завоевал золото молодежного первенства и впервые в истории вышел в Юношескую лигу УЕФА. Подопечные Виталия Пономарева прошли польский Заглембе, турецкий Галатасарай, миланский Интер (по пенальти) и споткнулись о Милан, пропустив обидный гол на последних минутах. "Россонери" в итоге пробились в полуфинал турнира, где в апреле встретятся с хорватским Хайдуком.

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