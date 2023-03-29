Провальная игра вратаря стала причиной поражения его Сентрала от Санта-Крус (1-3) – прямого конкурента за место в плей-офф в чемпионате Пернамбуко. Вила Нова стал прямым виновником всех пропущенных голов своей команды. За это Алекса с позором выгнали из команды, но он считает такое отношение слишком несправедливым.

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"Моя семья очень страдает из-за всего этого. Я вообще не могу спать, не могу есть, чувствую себя опустошенным. Мне все время хочется плакать. Это то, что заканчивает любую карьеру. Я просто смотрел на свою семью, которая была на стадионе, и не хотел, чтобы они это переживали.

Когда я вернулся в раздевалку, туда пришли несколько директоров, которые оскорбили меня еще больше. Они угрожали мне... Люди говорят, что я продался... Никогда! Это не составляющая моего характера. Единственное, чего я хотел, чтобы это прекратилось. Мне нужна эта работа, я в этом нуждаюсь. Я этим живу", – рассказал голкипер.