Гринвуд принял неожиданное решение относительно девушки, которая обвинила его в изнасиловании
Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд вскоре простится с холостяцкой жизнью.
С 21-летнего представителя МЮ недавно сняли обвинения в попытке изнасилования и нападении. Также он узнал, что его партнерша Гарриет Робсон беременна, поэтому принял серьезное решение.
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Как утверждает The Sun, Гринвуд планирует жениться на девушке, которая обвиняла его в притязаниях. Пара уже готовится к свадьбе, семья футболиста уже проинформирована об этом.
Напомним, хоть Мэйсон уже не под следствием, к тренировкам с МЮ он пока не вернулся. Манкунианцы проводят внутреннее расследование и только по его итогам будут принимать решение о будущем нападающем.
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