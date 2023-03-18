С 21-летнего представителя МЮ недавно сняли обвинения в попытке изнасилования и нападении. Также он узнал, что его партнерша Гарриет Робсон беременна, поэтому принял серьезное решение.

Гринвуд узнал хорошую новость – это может помочь ему вернуться в Манчестер Юнайтед

Как утверждает The Sun, Гринвуд планирует жениться на девушке, которая обвиняла его в притязаниях. Пара уже готовится к свадьбе, семья футболиста уже проинформирована об этом.

Напомним, хоть Мэйсон уже не под следствием, к тренировкам с МЮ он пока не вернулся. Манкунианцы проводят внутреннее расследование и только по его итогам будут принимать решение о будущем нападающем.

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