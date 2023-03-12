Грубый фол и второе удаление Каземиро в сезоне: видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:0
Манчестер Юнайтед принимал Саутгэмптон в 27 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед принимал на своем поле аутсайдера АПЛ Саутгемптон. Это могли быть легкие три очка для команды Эрика Тэн Хага, но этого так и не произошло. Каземиро оставил свою команду в меньшинстве уже на 32 минуте. Бразилец увидел перед собой красную карточку за грубую игру против Алькараса. Это второе удаление Каземиро в этом сезоне АПЛ. У Манчестера Юнайтеда было несколько хороших моментов, чтобы забить, но они ими не воспользовались.
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После ничьей с Саутгемптоном команда Тен Хага осталась на третьем месте с 50 баллами. Манчестер Юнайтед отстает от второй строчки на 11 очков. Подопечные Сельеса находятся на последнем месте с 22 пунктами в своем активе.
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