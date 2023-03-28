Сборные Грузии и Норвегии в рамках матча 2-го тура отбора на Евро-2024 сильнейшего не определили (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Поединок на Батуми Арене между сборными Грузии и Норвегии имел большое значение для обоих коллективов. Хозяева перед родными болельщиками открывали отбор на Евро-2024 – и побеждать было нужно обязательно, ведь скандинавы вместе с шотландцами являются главными конкурентами в борьбе за второе место в группе А. Гости, в свою очередь, должны были набирать очки после поражения в Испании.

Грузины выставили боевой состав включая Кварацхелию. Норвежцы же приехали без Холанда, однако и без него команда шикарно провела первый час встречи. Уже на 15-й минуте они открыли счет благодаря мощному выстрелу Серлота из-за пределов штрафной – форвард Сосьедада попал точно в дальний угол. 0:1!

Еще через несколько минут Сёрлот должен был зарабатывать пенальти. Его откровенно срезали в подкате, однако VAR не увидел фола. Возможно, дело было в минимальном офсайде Александра – хотя нормального повтора так и не показали. На 31-й же минуте Эдегор стрелял с левого угла штрафной, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

Сборная Грузии провела несколько интересных атак, но только однажды гостей удалось напугать. Забивать, конечно же, должен был Кварацхелия – Хвича получил сферу на левом краю штрафной и эффектно закрутил ее в правую девятку. Считанные сантиметры спасли сборную Норвегии!

Между прочим, форвард Наполи выступал на почти родной арене, ведь в Италию он переехал из батумского Динамо. На трибунах было немало болельщиков в футболках Наполи. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе скандинавов.

В начале второго тайма грузины попытались прижать соперника. В одной из атак они трижды пробивали по воротам с близкого расстояния – две попытки накрыли, а с третьей справился голкипер. В общем, до 60-й минуты подопечные Вилли Саньйоля провели шесть выстрелов, хотя реально голевых моментов не было.

Впрочем, уже на 61-й минуте Батуми Арена праздновала. Сборная Грузии сравняла счет – Квеквескири вынес мяч в центр, Лобджанидзе его пропустил, а Микаутадзе головой пробросил его мимо Страндберга себе на ход. Пробросил так, что вышел один на один с Нюландом, прошив его. 1:1!

Дожать норвежцев на кураже хозяевам не удалось. Норвегия быстро вернула контроль над ходом встречи, а на 70-х минутах подопечные Столе Сольбаккена создали два голевых момента. Так, на 72-й атака гостей 5-в-3 завершилась заблокированным ударом, а затем прострелом на Сёрлота – тот бил с линии вратарской, однако Мамардишвили спас Грузию.

На 76-й Сёрлот поборолся за заброс на дальнюю штангу и пробил в защитника с нескольких метров, а Эдегор сыграл на добивании. Мартин стрелял с линии вратарской, однако запустил сферу на трибуны! Грузия огрызнулась дальним ударом Хвичи – мимо дальней штанги!

В конце встречи скандинавы действовали значительно активнее, но не острее. Лишь на последних секундах произошло опасное замыкание стандарта (точности немного не хватило). Команда Вилли Саньйоля также пыталась идти вперед, однако порадовать фанов хотя бы еще одним моментом тоже не удавалось.

В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Сборные Норвегии и Грузии набрали первое очко в группе А, расположившись прямо за Испанией и Шотландией – у них по три зачетных балла.

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