"Это был спор между Реалом и Барселоной. В конце концов дело было не в деньгах. Не знаю, известно ли об этом, но я тогда посетил и Мадрид, и Барселону. Разница была в Жозе Моуринью. Он устроил мне настоящий VIP-визит в Реал. Моу пригласил меня, чтобы увидеть стадион и все трофеи, которые они выиграли.

Озил объявил о завершении карьеры в 34 года

Визит в Барселону оказался менее увлекательным. Больше всего разочаровало то, что Пеп Гвардиола даже не удосужился встретиться со мной. До этой поездки мне очень нравился футбольный стиль Барселоны, и я мог представить, как играю с ними. Но Мадрид выложился по полной… Именно Жозе Моуринью, без сомнения, был важнейшим фактором в моем выборе. После тех визитов мое решение было полностью ясным – я хотел стать мадридистом", – рассказал Озил в интервью Marca.

Напомним, Реал заплатил 18 млн евро за звезду Вердера, который проведет на Бернабеу 3 сезона (159 матчей, 27 голов и 81 ассист). Озил по разу выиграл все внутренние трофеи Испании и перебрался в Арсенал за 47 млн евро.

Автобіографія Озіла: коли змирився з поразкою Шахтарю у фіналі Кубка УЄФА і чому перейнявся ув'язненням Юлії Тимошенко