Гвардиола саркастически извинился за провокационное празднование гола Ливерпулю: "Вы думаете, что это неуважение?"
Наставник Ман Сити Хосеп Гвардола был вынужден оправдываться из-за своих чрезмерных эмоций после первого гола против Ливерпуля (4:1).
– Выглядело, будто вы празднуете прямо перед лицом Цимикаса. Между вами не было никаких споров перед этим?
– Да ну.
Гвардиола дерзко праздновал гол перед носом игроков Ливерпуля – один "предатель" присоединился к тренеру Ман Сити
– Это все попало в трансляцию...
– Мне очень жаль. Я праздновал со своим сыном, находившимся на трибунах. Я подошел и спросил его: "Это был хороший гол или нет?". Вот и все, так что простите.
– Это определенное неуважение...
– Вы действительно так думаете? Это неуважение?
– Думаю, немного да.
– Хорошо, я извиняюсь. Мне очень жаль.
Напомним, Ман Сити пропустил первым, но затем перевернул матч и разгромил Ливерпуль. Гвардиола очень бурно праздновал гол перед носом запасных "красных", которые разминались рядом.
Манчестер Сити без вариантов разбил Ливерпуль – Грилиш и Марез в огне, чемпион мира заставил забыть о Холанде