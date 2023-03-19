Леверкузен навязал свой футбол

Хаби Алонсо впервые встретился с Баварией в роли тренера. Очень интересное противостояние, ведь баск, который поиграл в Мюнхене под руководством Гвардиолы, исповедует аналогичные принципы футбола. Его работа в Леверкузене не фантастическая, но в отдельных компонентах Байер существенно спрогрессировал. Встретились последние представители Германии в еврокубках.

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Байеру удалось захватить инициативу. Хозяева взяли мяч под контроль, строили позиционные атаки и обрывали розыгрыши соперника организованным прессингом. Статистика первой четверти матча передает картину игры: владение 65% на 35% для Байера и 3:0 по ударам (и это без учета прямых ударов Демирбая с угловых, ставших проблемой для Зоммера).

Ключевой зоной был фланг, где встретились три самых быстрых футболиста Бундеслиги – Фримпонг и Диаби против Дэвиса. Именно оттуда после дриблинга "аптекари" создавали моменты. Правда, Диаби традиционно для себя злоупотреблял дальними ударами, которые были не слишком острыми. А с опасным выстрелом Фримпонга справился голкипер. Главные события случились уже после перерыва.

Баварию нейтрализовали во всех компонентах

Бавария изрядно страдала в первом тайме. Атаки гостей в зародыше гасил Леверкузен, накрывая трио центрбеков тройкой форвардов. Мюнхенцы за весь первый тайм организовали одну-единственную атаку. Повезло, что она завершилась голом. Канселу навесил, Горецка сбросил и Киммих разрядил пушку – мяч рикошетом от Косуну залетел в ворота.

Юлиан Нагельсманн не обманулся положительным счетом и выполнил тройную замену в перерыве. Выход Комана, Мусиалы и Гнабри вместо Канселу, Мюллера и Мане должен был добавить динамики и ускорить движение мяча. У Баварии ничего не получалось. Командные механизмы не работали. Коман эпизодически обострял с фланга, но без завершения.

Лучшую атаку самостоятельно придумал Мусиала – проскочил пятерых оппонентов, обыгрался с Гнабри и пробил в сантиметрах от дальнего угла. Уже при проигрышном счете с хорошей позиции бил Гнабри, а Сане и Дэвис на последних минутах заставили Градецки демонстрировать чудеса реакции. Де Лигт в рамках финального штурма головой замыкал навес Комана – неточно. Но все это. За 90 минут.

Театр от арбитра

Бавария после замен попыталась заиграть агрессивнее, но это имело обратный эффект – увеличились разрывы. Каждая потеря превращалась в потенциальный голевой шанс Байера. У Леверкузена много контратакующих футболистов, который комфортно чувствуюют себя на пространстве. Они сразу стали пользоваться шансами.

Перехват в центре поля – 3 "аптекаря" вылетают на ворота. Павар в штрафной площадке наступил на ногу Адли, пытаясь сорвать контру. Судья Тобиас Штилер сначала показал Амину желтую за симуляцию, но с помощью VAR исправил ошибку. Паласиос реализовал пенальти.

Через 20 минут история повторилась! Адли снова залетел в штрафную и снова был сбит мюнхенцами (неудачный подкат исполнил Упамекано). Арбитр опять не поверил форварду и показал желтую за симуляцию. А после вмешательства VAR опять пришлось отменять "горчичник" и ставить пенальти! Паласиос повторно забил с 11 метров.

Интрига жива

Чемпионская борьба в Германии продолжается. Бавария осталась второй в таблице, отставая от Дортмунда на один балл. Сразу после международного перерыва нас ждет главный матч года – Der Klassiker на Альянц-Арене. Боруссия действительно претендует на титул. "Шмели" освободились от еврокубков и будут иметь более легкий календарь, а Бавария будет играть дополнительные матчи против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.