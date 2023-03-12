Хавбек Арсенала заработал штрафной, споткнувшись за газон – даже Артету шокировало комическое решение судьи
Главный тренер Арсенала Микель Артета не понял решение судей в матче против Фулхэма.
В 28 туре АПЛ Арсенал играл на выезде против Фулхэма. "Канониры" одержали уверенную победу над своим соперником, забив три гола. В добавленное время Фабиу Виейра получил хороший пас от партнера и мог выходить один на один с голкипером Фулхэмом. Споткнувшись за газон, он артистически упал.
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Падение игрока произвело впечатление на судью встречи и он назначил штрафной удар. Главного тренера Арсенала Микеля Артету такое решение удивило, а его реакция попала в трансляцию.
Напомним, что "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 66 очков. В 28 туре Арсенал встретится с Кристал Пелас. Матч состоится 16 марта.
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