Полузащитник Решат Рамадани, который в начале марта стал игроком Динамо, вызван в молодежную сборную Северной Македонии, сообщает официальный сайт киевлян.

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"Красные львы" проведут серию товарищеских матчей с молодежками европейских команд. В частности, 23-го марта их соперниками станет Латвия, 25-го числа – Финляндия, а 28-го – Словакия. Официальные же матчи подопечных Драги Канатлароски ждут в начале сентября, когда стартует отбор на Евро-2025 (U-21).

Напомним, Рамадани, который в сборной играет на позиции центрального защитника, уже имеет в своем активе 3 матча в составе молодежной команды Северной Македонии, однако пока результативными действиями не отличался.

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