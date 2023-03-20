"Это еще не конец, мы отнюдь не стали чемпионами. Впереди долгий путь, но мы очень довольны. Пора достойно оценить достижения моих игроков. Они проводят фантастический чемпионат, но их все равно много критикуют. Сегодня я был очень горд.

У Анчелотти есть претензии к арбитрам из-за отмененного гола в ворота Барсы: "Вы думаете, что там был офсайд?"

Парни обыграли Реал, а все говорят о VAR, офсайде... Там все очевидно. Это офсайд, научный факт. Меня действительно удивляют заявления Анчелотти. Офсайд был, и никаких споров быть не может. Мне нравится система VAR, ведь она делает футбол более справедливым. В первую очередь в ситуациях, когда арбитры не замечают четкий офсайд. Вот почему Анчелотти меня удивляет.

Конечно, я пережил момент победы с огромным удовольствием. Я признавал недостатки после нашей победы в Кубке, но в этот раз я действительно считаю, что мы были лучше. Команда отдала себя целиком, и это наполняет меня гордостью. Впрочем, пока мы выиграли только Суперкубок. Впереди долгий сезон, и мы не можем расслабляться", – приводит слова Хави AS.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматичной битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.