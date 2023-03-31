"Сейчас не время обсуждать возвращение Месси. Я часто с ним разговариваю, мы дружим. Но для блага Лео, клуба и команды – сейчас не время для таких разговоров. Барса – это его дом, клуб его жизни. Он лучший игрок в истории футбола, но я думаю, что сейчас не время говорить об этом. Через месяц мы просто попытаемся выиграть два титула.

Лично я не делаю ничего для возвращения Месси, потому что это не зависит от меня. Это зависит от того, что хочет сделать Лео. Он добился всего, он выиграл все в футболе, он лучший игрок в истории, и только от него зависит его счастье. Если у него такое желание, можно говорить. Если он примет такое решение, то мы выслушаем его, и я буду первым, кто присоединится к такой идее.

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Мы с президентом еще не говорили о следующем сезоне. Мы очень сосредоточены на завоевании титулов этого года. Мы весь год говорили о завоевании титулов, а теперь меня расспрашивают о трансферах. Я вас не понимаю. На самом деле я думаю, что мы предоставим Месси, команде и клубу медвежью услугу, если начнем говорить об этом сейчас.

Я знаю, какой Месси футболист. Для меня он идеален. Его возвращение было бы похоже на Последний танец Майкла Джордана. Трибуны полны, люди возбуждены. Это лучший показатель уровня такого события", – приводит слова Хави AS.

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