Металлист 1925 года в Ковалевке сыграл против СК Днепр-1. В первом тайме команды пытались открыть счет во встрече, но ни одной из них не удалось этого сделать. Гостям не хватало креатива, чтобы сломать оборону соперника. В начале второго тайма картина не изменилась. Голов пришлось ждать вплоть до концовки матча. Появившийся на поле в середине первого тайма Артем Довбик, трижды отличился в матче.

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СК Днепр-1, благодаря победе, набрал 42 очка. Подопечные Кучера занимают второе место в турнирной таблице, отставая от Шахтера всего на один балл. Металлист с 21 пунктом остался девятым.

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