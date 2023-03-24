Встреча между сборной Данией и Финляндией подсветила имя Расмуса Хейлунда, которого уже успели окрестить "новым Холандом". 20-летний форвард трижды огорчил соперника: в первом тайме замкнул прострел, во втором удачно пробил головой после передачи от партнера, затем в добавленное время отправил мяч в дальний угол. Датчане в течение матча создавали хорошие моменты, но добиться еще более разгромного результата не удалось. Финляндия гол престижа все же забила.

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Напомним, что Расмус Хейлунд успел поиграть с Русланом Малиновским в Аталанте. В текущем сезоне за итальянский клуб форвард сыграл в 23 матчах, забил семь голов и оформил одну результативную передачу.

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