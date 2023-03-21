Эрлинг Холанд покинул лагерь "викингов", сообщает AS. Нападающий Манчестер Сити еще во время матча против Бернли почувствовал дискофморт в паху, а по приезде в сборную травма подтвердилась.

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"Эрлинг очень тяжело воспринял это, поняв, что не сможет помочь команде. К счастью, у нас еще достаточно уверенности в себе, таланта и сплоченности, чтобы набрать очки в следующих играх. Мы не собираемся задерживаться ни на миллиметр, но продолжим нашу работу , чтобы быть полностью готовыми к Испании (25 марта) и Грузии (28-е)", – прокомментировал ситуацию главный тренер норвежцев Столе Сольбакен.

Напомним, Холанд роскошно провел неделю перед международной паузой, наколотив 8 голов в матче ЛЧ против РБ Лейпциг (7:0) и кубоком против Бернли (6:0). Ман Сити остается надеяться, что травма бомбардира несерьезная. 1 апреля команда Гвардиолы сыграет в АПЛ против Ливерпуля, а уже 11-го нужно принимать Баварию в рамках первого матча четвертьфинала ЛЧ.

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