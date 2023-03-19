"Это была хорошая серия побед в важных матчах. 7:0 и 6:0 перед перерывом на сборные – такое впечатляет, и я очень счастлив. Каждый гол для меня много значит, независимо от турнира и уровня соперника. Для команды также важен каждый гол.

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Победить со счетом 6:0 – это ошеломляюще против такой хорошей команды, как Бернли. Так что я очень счастлив, а следующая игра Кубка уже на Уэмбли. Я нападающий, я люблю забивать голы! Но я сосредоточен не только на этом, но и на том, чтобы создавать моменты. Если у меня хороший момент, то попробую забить я.

Думаю, мы находимся в той части сезона, когда должны быть в лучшей форме. Все решается сейчас. Пока у нас все выходит. Я горжусь и счастлив, не знаю, что еще сказать", – цитирует Холанда пресс-служба Манчестер Сити.

Напомним, бомбардир "горожан" наколотил 9 голов в течение 7 дней – пенальти в ворота Кристал Пелас (1:0), пента-трик против РБ Лейпциг (7:0) и вчерашний хет-трик против Бернли (6:0).

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