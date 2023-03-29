Полиция Большого Манчестера подтвердила, что располагает фотографиями, на которых Эрлинг Холанд использует мобильный телефон при управлении автомобилем. В отношении этого инцидента продолжается следствие, сообщает BBC.

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Отмечается, что возможное правонарушение произошло 15 марта недалеко от домашнего стадиона Манчестер Сити. За этот поступок Холанда могут оштрафовать на 200 фунтов стерлингов и записать 6 штрафных баллов в удостоверения водителя.

Понятно, что денежное наказание не станет проблемой для лучшего бомбардира АПЛ (28 голов) и Лиги чемпионов (10) нынешнего сезона. А вот штрафные баллы – другое дело. В Англии действует норма, согласно которой водитель в течение последних 3-х лет может набрать всего 11 баллов без дополнительных санкций. За 12 и более пунктов лишают права управлять автомобилем. Для молодых водители рамки еще более жесткие – 6 баллов за первые два года. Это именно столько, сколько может получить Холланд за свое нарушение.

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