"Сейчас ресурсов не так много, как и по всей стране. Надо смотреть не на саму картинку, а максимально делать то, что мы можем делать в это время.

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Доверьтесь мне, мы будем делать все, чтобы дать нашей молодежной сборной возможность хорошо подготовиться. Я бы очень хотел, чтобы наши ребята играли на Олимпиаде. Чтобы нас было не три-четыре, а еще были олимпийские чемпионы. Очень бы этим гордился", – рассказал Михайличенко в программе Футбольный формат ".

Напомним, что Алексей Михайличенко в составе сборной СССР в 1988 году завоевывал золото на Олимпиаде. За свою карьеру Михайличенко успел поиграть за Динамо, Сампдорию, Рейнджерс и выигрывал чемпионат Италии, Кубок кубков, 5 раз становился чемпионом Шотландии, 3 раза выигрывал Кубок Шотландии, 2 Кубка Лиги, трижды выигрывал чемпионат СССР и столько же Кубок СССР.

Отметим, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21), который пройдет в период с 21 по 8 июня.

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