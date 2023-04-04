"Конечно, между чемпионатами Панамы и Израиля большая разница. В Панаме Заря бы была чемпионом, а в Израиле, также, как минимум, боролась бы за самые высокие места. Уровень футбола повсюду разный. В Украине больше тактики, больше технических игроков. Заря – очень хорошая команда с хорошим подбором игроков.

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Безусловно, слышал, что многие игроки Зари становились и сейчас являются игроками топ-клубов и топ-чемпионатов. Я знаю, что могу перейти из Зари в какой-нибудь клуб и играть в Европе. Например, с Панамы это было бы очень сложно сделать.

Я верю в команду и знаю, что ребята сделают все для победы. Знаем, что хотим играть в еврокубках. Для этого нужно набирать в каждой игре максимум. Прежде всего хотел бы помогать команде, а уже дальше думать о собственных голах и достижениях. Мы хотим быть как можно выше в таблице", – рассказал Герреро Украинскому футболу.

Напомним, что сейчас Заря занимает третье место, имея в своем активе 40 очков. Команда отстает от лидера УПЛ всего на три пункта.

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