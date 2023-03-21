Худшая команда Ла Лиги назначила четвёртого тренера за сезон – он был помощником Сампаоли
Себастьян Беккачече возглавил Эльче до конца сезона 2023/24.
Аргентинский специалист Себастьян Беккачече подписал контракт с Эльче до лета 2024 года, информирует официальный сайт клуба. Он стал четвёртым наставником бело-зелёных в этом сезоне.
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42-летний Беккачече был помощником Хорхе Сампаоли и тренировал аргентинские клубы Дефенса и Хустисия, Индепендьенте и Расинг (Авельянеда).
После поражения от Реала Сосьедад в матче 26 тура чемпионата Испании (0:2) руководство Эльче отправило Пабло Мачина в отставку. Перед Мачином с поста главного тренера Эльче были уволены Франсиско Родригес и Хорхе Альмирон.
Эльче занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги. От спасительной 17-й строчки команду отделяет 14 очков.
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