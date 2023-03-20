"Зелено-полосатые" на официальном сайте объявили об увольнении Пабло Мачина и его тренерского штаба. Это уже третья отставка в клубе за сезон после Франсиско Родригеса и Хорхе Альмирона.

Севилья осталась рядом с зоной вылета, Вильяреал разгромил Осасуну, Сосьедад прервал 4-матчевую безвыигрышную серию

Мачин возглавил Эльче 17 ноября и успел провести 14 матчей. Увольнение 47-летнего специалиста именно сейчас выглядит несколько странным. Команда ожидаемо проиграла на выезде Реал Сосьедаду, но до этого набрала 4 очка в 2 турах. За 12 матчей до финиша Эльче безнадежно остается на дне таблицы с отставанием в 14 очков от спасительной зоны. Становится очевидно, что клуб "отпразднует" свое столетие вылетом в Сегунду.

Впереди двухнедельная пауза сборных, поэтому у аутсайдера Примеры будет достаточно времени на поиски нового тренера. Правда, дебют точно будет несладким – домашний матч против Барселоны 1 апреля.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматичной битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.