Ибрагимович стал старейшим игроком в истории отборов Евро (обновлено)
Златан Ибрагимович остается образцом невероятного долголетия в футболе.
Сборная Швеции безнадежно проиграла Бельгии, но нападающий Милана вышел на последние 20 минут и установил рекорд отборов на чемпионаты Европы. Теперь Златан самый старший игрок в рамках этих соревнований – 41 год и 172 дня.
"Я являюсь всем: настоящим, прошлым и будущим": Ибрагимович пафосно высказался о своем вероятном участии в Евро-2024
Предыдущий рекорд удерживал Дино Дзофф. Легендарный голкипер сборной Италии в 1983-м сыграл против шведов (ирония судьбы!), когда ему был 41 год и 3 месяца. Если Ибрагимовича не подведет здоровье, а Швеция пройдет отбор, то можно замахнуться на рекорд финальной части Евро. Сейчас он принадлежит Габору Кираю – колоритный вратарь венгров выступил на Евро-2016 в возрасте 40 лет и 86 дней. Среди полевых игроков самым старшим остается Лотар Маттеус. Обладателю "Золотого мяча-1990" было 39 лет и 91 день на провальном для сборной Германии Евро-2000.
Обновление: Рекорд Ибры развеяли внимательные любители статистики. Вчера за сборную Гибралтара сыграл нападающий Ли Каскьяро, который на 4 дня старше шведа.
Чехия смяла Польшу, Бельгия уничтожила Швецию хет-триком Лукаку, легкие победы Австрии и Сербии: Евро-2024, отбор