Сборная Швеции безнадежно проиграла Бельгии, но нападающий Милана вышел на последние 20 минут и установил рекорд отборов на чемпионаты Европы. Теперь Златан самый старший игрок в рамках этих соревнований – 41 год и 172 дня.

"Я являюсь всем: настоящим, прошлым и будущим": Ибрагимович пафосно высказался о своем вероятном участии в Евро-2024

Предыдущий рекорд удерживал Дино Дзофф. Легендарный голкипер сборной Италии в 1983-м сыграл против шведов (ирония судьбы!), когда ему был 41 год и 3 месяца. Если Ибрагимовича не подведет здоровье, а Швеция пройдет отбор, то можно замахнуться на рекорд финальной части Евро. Сейчас он принадлежит Габору Кираю – колоритный вратарь венгров выступил на Евро-2016 в возрасте 40 лет и 86 дней. Среди полевых игроков самым старшим остается Лотар Маттеус. Обладателю "Золотого мяча-1990" было 39 лет и 91 день на провальном для сборной Германии Евро-2000.

Обновление: Рекорд Ибры развеяли внимательные любители статистики. Вчера за сборную Гибралтара сыграл нападающий Ли Каскьяро, который на 4 дня старше шведа.

Zlatan Ibrahimović is with 41 years of age the oldest player to ever appear in a EURO qualifier match pic.twitter.com/DVM8QmoJhs — 433 (@433) March 24, 2023

Чехия смяла Польшу, Бельгия уничтожила Швецию хет-триком Лукаку, легкие победы Австрии и Сербии: Евро-2024, отбор