"Россонери" вышли в четвертьфинал ЛЧ, где сыграют с Наполи, а вот в Серии А дела обстоят так себе. Милан не выиграл два последних матча и рисковал выпасть из топ-4. Удинезе же наоборот, после серии неудач не проигрывал в трех турах, поднявшись в верхнюю половину таблицы.

Златан Ибрагимович из-за дисквалификации Оливье Жиру впервые в сезоне вышел в стартовом составе – 41-летний швед, который на днях поедет в национальную сборную, продолжает набирать форму после тяжелой травмы.

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Уже на 10 минуте хозяева повели в счете. Самарджич обыграл Томори на входе в штрафную, но результативный удар нанес Перейра, который покатил в дальний угол. Меньян даже не шелохнулся – идеальный старт для Удинезе. Ибрагимович едва не ответил, однако его мощный удар со штрафного был немного неточен.

После такого активного старта команды взяли паузу на добрых минут 20 – откровенную скучноту на Дачия Арене оживил Диас, который эффектно продрался из центра поля в штрафную, но подыграл себе рукой. Сильвестри вступил в игру после коварного удара Леау – мяч чуть не влетел в дальний угол, но кипер фриульцев сыграл надежно. Милану не хватало Тео Эрнандеса. Резервист Балло-Туре и в помине не давал такого качества, как капитан "россонери".

Перед перерывом Милану удалось заработать пенальти. Бийол в борьбе с Леау задел мяч рукой. Арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый, который не реализовал Златан Ибрагимович. Марко Сильвестри отразил удар шведа, который, к его счастью, получил второй шанс. Бету забежал в штрафную до удара, поэтому рефери заставил Златана перебить, а тренеру Удинезе Андреа Соттилю показал красную карточку. Со второй попытки Ибра не сплоховал – 1:1. Первый гол шведа с 9 января 2022 года. В возрасте 41 год и 166 дней он стал самым возрастным автором гола в истории Серии А.

1 - Zlatan Ibrahimovic is the oldest goalscorer in the Serie A history (41 years and 166 days), overtaking Alessandro Costacurta (41 years and 25 days, in May 2007). Historical.#UdineseMilan pic.twitter.com/kXfx6yhJLy — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023

Казалось, на этом все, но Удинезе еще до перерыва снова забил. Бету замкнул прострел Саксесса. 2:1 в пользу фриульцев после первого тайма.

После перерыва Сильвестри вступил в игру после удара Чау, но в целом давление Милана трудно было назвать серьезным. Хозяева без проблем держали победный результат, а на 70 минуте реализовали свой редкий момент во втором тайме. Эхизибу избежал офсайда и с метра направил мяч в сетку. 3:1 – для сегодняшнего Милана отыграть два мяча было невозможно.

Так и вышло. Команда Стефано Пиоли не выиграла третий матч Серии А подряд и рискует уже в воскресенье выпасть из лигочемпионовской зоны. Удинезе набрал 38 очков и догнал Ювентус, который имеет игру в запасе.

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