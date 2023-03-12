В прошлом туре АПЛ Арсенал вырвал победу у Борнмута (3:2) благодаря голу Нельсона на 97-й минуте. "Канониры" очень эмоционально отмечали победный мяч всей командой. У Артеты спросили, волнует ли его бурные эмоции его подопечных.

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"В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь. Я точно не буду просить игроков праздновать сдержаннее в будущих играх", – прокомментировал главный тренер Арсенала в The Telegraph

Напомним, что сейчас "канониры" занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет в своем активе 66 баллов и опережает Манчестер Сити на пять очков.

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