"Когда мы играли спокойно, то создавали первоклассные моменты. Сейчас мы на вершине турнирной таблицы, что придаст нам спокойствия и уверенности. Впрочем, еще есть место для совершенствования. Смена тренера всегда приносит беспокойство, нужно усваивать много новой информации. Готовность все реализовать была 100%. Это самое главное.

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Это был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели иметь больше доминирования и контроля. Начали очень нервно. Вся игра на самом деле была слишком неряшлива со слишком большим количеством потерь мяча. Желание отбирать мяч было очень высоким.

Я чувствую, через что сейчас проходит Юлиан. Раньше я был в такой ситуации дважды. Мое увольнение из моих предыдущих двух клубов не имело ничего общего со мной. Это жизнь тренера. Мы постараемся завершить сезон успешно, в частности для Нагельсманна и его штаба", – Bayern&Germany приводит отрывки послематчевых комментариев Тухеля.

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