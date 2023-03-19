Бывшая звезда "бело-синих" Александр Алиев поделился эмоциями от дуэли между киевской и луганской командами.

Накануне Динамо в матче 18-го тура уступило Заре и потеряло шанс подняться на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Единственный мяч в ворота киевлян в конце встречи забил панамский новичок луганчан Эдуардо Герреро.

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Поединок посетил экс-полузащитник "бело-синих" Александр Алиев, который впоследствии подытожил увиденное на своей странице в социальной сети Instagram. Игра ровна, а дальше вы поняли", – с сарказмом написал Алиев в соцсети.

Бывший футболист решил не цитировать полностью известную в болельщицкой среде фразу: "Игра ровна, играли два говна".

Напомним, Динамо после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка. У Зари на четыре пункта больше.

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