33-летний Макклин поделился своим диагнозом в Instagram. Младшая дочь Макклина страдает аутизмом, и ее диагноз заставил футболиста пройти обследование. Так Джеймс узнал о своём диагнозе, информирует ВВС.

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Полузащитник Уигана сделал своё заявление во время Всемирной недели принятия аутизма – акции, целью которой является повышение осведомленности об аутизме. Макклин подчеркнул, что обнародовал диагноз, чтобы поддержать свою дочь.

"Я хочу показать ей пример, что аутизм никогда не должен мешать ей достичь своих целей и воплотить мечты", – отметил Макклин.

На счету 33-летнего игрока 98 матчей за сборную Ирландии.

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