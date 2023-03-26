Игрок клуба УПЛ не смог прибыть в расположение национальной сборной – необычная причина
Защитник Александрии Владислав Бабогло стал жертвой юридических преград на пути к первому матчу за национальную сборную Молдовы.
Бабогло, защищавший цвета молодежных сборных Украины, не так давно сменил футбольное гражданство, приняв предложение Федерации футбола Молдовы.
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Впрочем, игрок не сможет дебютировать за новую сборную во время мартовской паузы на матчи национальных команд, сообщает официальная Facebook-страница Александрии. Бабогла не выпустили из Украины из-за юридических моментов.
Таким образом, поединки против Фарерских островов и Чехии Молдова проведет без защитника Александрии, который на сайте УПЛ указан украинцем.
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