Защитник Александрии Владислав Бабогло стал жертвой юридических преград на пути к первому матчу за национальную сборную Молдовы.

Бабогло, защищавший цвета молодежных сборных Украины, не так давно сменил футбольное гражданство, приняв предложение Федерации футбола Молдовы.

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Впрочем, игрок не сможет дебютировать за новую сборную во время мартовской паузы на матчи национальных команд, сообщает официальная Facebook-страница Александрии. Бабогла не выпустили из Украины из-за юридических моментов.

Таким образом, поединки против Фарерских островов и Чехии Молдова проведет без защитника Александрии, который на сайте УПЛ указан украинцем.

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