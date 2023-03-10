"Матч выдался очень-очень-очень-очень сложным. Получилось так, что мы даже могли выиграть, но упустили победу на последних минутах. Трудно что-то сказать. Еще одна игра впереди. Все решится там. Самое главное было выиграть. Еще есть 90 минут, за которые все решится. Шансы не изменились. Будем пытаться исправить ситуацию, исправить ситуацию, исправить игру в Роттердаме.

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Трудно выделить один отрезок, вся игра была очень сложной. Думаю, все видели, как команде было сложно, но мы отдали все силы, бились. Есть такой результат, есть ничья. Уезжаем с таким результатом.

Мы показали характер, бойцовские качества. Несмотря на такую неоднозначную игру, мы смогли удержать ничью. Могли даже выиграть. Вернутся игроки, которые были дисквалифицированы, и я надеюсь, что во втором матче нам будет намного легче", – поделился Бондаренко в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

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