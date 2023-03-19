Журналист Игорь Цыганык рассказал о деталях повреждения Ефима Конопли, который попросил отдых на поединок сборной Украины.

Конопля пообщался с Русланом Ротанем сразу после игры в Роттердаме, попросив предоставить ему паузу, чтобы подлечить травму мышц паха, сообщает Цыганык в своем твиттере.

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Ротань из-за этого вызвал в расположение сборной Украины Дениса Мирошниченко из Александрии. Интересно, что Конопля, несмотря на свою просьбу, вышел на второй тайм поединка с Рухом.

Добавим, что Ефим сыграл 18 матчей за Шахтер в этом сезоне, в которых отметился голом и 2 результативные передачи.

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