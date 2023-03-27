Юлиан Нагельсманн пострадал из-за того, что не смог объединить вокруг себя раздевалку Баварии.

Немалая группа игроков мюнхенского клуба скорее обрадовалась увольнению уже бывшего тренера, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.

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Мануэль Нойер и Свен Ульрайх держали обиду на Нагельсманна из-за ухода культового тренера вратарей Тони Топаловича. "Не были фанатами" 35-летнего специалиста и звездные полевые игроки – Гнабри, Мусиала, Сане, Мане и Канселу. Ветеран Томас Мюллер пытался держать нейтралитет между оппозицией и поддержкой Нагельсманна, также серьезной. Мощнее всех за предыдущего тренера выступали Киммих и Горецка, а вместе с ними Павар, Упамекано и де Лигт.

Напомним, во время международной паузы руководство Баварии неожиданно заменило Нагельсманна на Томаса Тухеля. Турнирное положение мюнхенцев вполне приличное – четвертьфиналы ЛЧ, Кубка Германии, а также всего очко отставания от Боруссии Д в Бундеслиге.

According to @BILD, Manuel Neuer & Sven Ulreich were against Nagelsmann (due to Tapalović's dismissal). In addition, Gnabry, Sané, Musiala, Cancelo and Mané were 'not Nagelsmann fans'. Thomas Müller was considered neutral. pic.twitter.com/Jt1JyYSvXj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 26, 2023

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