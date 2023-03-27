Игроки Баварии разделились насчет Нагельсманна – Bild назвал 7 фамилий, которые обрадовались увольнению тренера
Юлиан Нагельсманн пострадал из-за того, что не смог объединить вокруг себя раздевалку Баварии.
Немалая группа игроков мюнхенского клуба скорее обрадовалась увольнению уже бывшего тренера, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.
Нагельсманн узнал о своем увольнении во время отдыха – лыжи стали роковым мемом в лагере Баварии
Мануэль Нойер и Свен Ульрайх держали обиду на Нагельсманна из-за ухода культового тренера вратарей Тони Топаловича. "Не были фанатами" 35-летнего специалиста и звездные полевые игроки – Гнабри, Мусиала, Сане, Мане и Канселу. Ветеран Томас Мюллер пытался держать нейтралитет между оппозицией и поддержкой Нагельсманна, также серьезной. Мощнее всех за предыдущего тренера выступали Киммих и Горецка, а вместе с ними Павар, Упамекано и де Лигт.
Напомним, во время международной паузы руководство Баварии неожиданно заменило Нагельсманна на Томаса Тухеля. Турнирное положение мюнхенцев вполне приличное – четвертьфиналы ЛЧ, Кубка Германии, а также всего очко отставания от Боруссии Д в Бундеслиге.
Тухель дал первый комментарий в статусе тренера Баварии: "Унижение Нагельсманна – не моя забота"