"Я точно знаю, что отношения Нагельсманна с репортёршей Bild были одной из главных тем раздевалки Баварии. Не всем нравилось, что он был с ней. По этой причине его девушка была большой проблемой для Баварии.

Бавария официально уволила Нагельсманна и объявила о назначении Тухеля

Нехватка доверия имела место быть, потому что некоторые игроки просто не могли говорить то, что они думают на самом деле. Они боялись, что сказанное ими попадёт в газету", – приводит слова Баббеля Blick.

Ранее генеральный директор Баварии Оливер Кан заявил, что Нагельсманн был уволен из-за нестабильности команды и снижения качества игры.

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