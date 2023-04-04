Партнёры Михаила Мудрика нашли забавным тот факт, что их тренер являлся однофамильцем Гарри Поттера.

Футболисты Челси заочно называли экс-наставника команды Гарри Поттером и Хогвартсом. Такие обидные прозвища уволенный специалист получил за свою мягкость в условиях плохих результатов команды, информирует The Athletic.

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Во время последнего матча Грэма Поттера во главе Челси болельщики "синих" пели на стадионе в адрес тренера: "Ты не знаешь, что делаешь". Эту встречу лондонская команда проиграла со счётом 0:2, после чего наставник был уволен. Таким образом, Грэм продержался в Челси менее 7 месяцев.

В общей сложности Челси проиграл под руководством Поттера 11 раз.

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