Динамовские сборники не удивляются, что вчерашние партнеры сегодня становятся их наставниками.

Буяльский: Сидорчук в поезде не спит, потому что у него возраст футбольный уже большой. Ночью не спит, а книжку читает, готовится к тренерской карьере.

Караваев: Это жизнь, мы все понимаем, что время идет, и кто был футболистом, потом хочет стать тренером. Так было и с Андреем Николаевичем (Шевченко), и с Ребровым. Сейчас пройдет 5-7 лет, и Сергей Сидорчук будет главным в сборной. Вон, ему позавчера лицензию уже дали (смеется).

Напомним, сборную Украины временно принял Руслан Ротань, еще недавно игравший рядом с некоторыми нынешними подопечными. Летом ожидается приход другого молодого специалиста – Сергея Реброва.

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