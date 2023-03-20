Немалая группа игроков "шпор" предпочла бы не видеть итальянца уже во время международной паузы, сообщает The Guardian.

"Это не команда, а 11 эгоистов": Конте уничтожил игроков Тоттенхэма и напрашивается на увольнение

Отношения между Конте и подопечными напряжены несколько месяцев, но ожидалось, что 53-летний специалист отработает свой контракт и уйдет летом. Последние несколько недель оказались катастрофой – безвольный вылет из ЛЧ, Кубка Англии, ничья с Саутгемптоном после преимущества в 2 гола. "Вишенкой на торте" стала тирада Конте об 11 эгоистах, которая окончательно добила атмосферу в команде.

Впереди 2 недели международной паузы, за которые руководство клуба могло бы найти замену итальянцу. Ходили слухи о Томасе Тухеле и возвращении Маурисио Почеттино – оба сидят без работы. Тоттенхэм сохраняет хорошие шансы попасть в зону ЛЧ, однако вряд ли это удастся сделать в условиях тотального разрыва между Конте и подопечными.

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