Руководство Уигана выплатило игрокам зарплату только после огласки в СМИ.

Уиган переживает непростой сезон. С клуба уже было снято 3 очка в связи с невыплатой своим игрокам зарплаты четвёртый раз за девять месяцев, а сама команда с 18 поражениями в 38 матчах замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа.

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После того, как клуб задержал игрокам Уигана зарплату в пятый раз, футболисты заявили о неуважении со стороны руководства и решили рассказать всё прессе. Также игроки устроили забастовку – они отказались тренироваться.

Как информирует Sky Sports, руководство Уигана отреагировало очень быстро и выплатило футболистам зарплату за февраль. Огласка в СМИ помогла футболистам "сине-белых" решить проблему.

Напомним, в сезоне 2012/13 Уиган выиграл Кубок Англии, обыграв в финале Манчестер Сити. Тогда же команда вылетела из АПЛ и играла во втором-третьем дивизионах.

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