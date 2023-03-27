Национальная сборная Украины стартовала в отборочном цикле на Евро-2024 с беззубого поражения на Уэмбли (0:2). Дебют Руслана Ротаня у руля первой команды страны запомнился попыткой принести что-то новое в построение игры, как в центре поля – так и в нападении. В результате – 0 ударов в створ ворот Пикфорда.

Отдельно отметим неудачную игру Михаила Мудрика, который плохо подстраховывал Миколенко на своем фланге, при этом не создавал опасности на своем фланге. А вот Александр Сваток в своем официальном дебюте за сборную Украины сыграл довольно прилично. Подробнее об этом на "Футбол 24".

Жах Мудрика, не одна жертва Саки, круті дебютанти рятують репутацію Ротаня – оцінки збірній України за фіаско на Вемблі