Битва Лацио и Ромы в раздевалке после финального свистка оказалась чуть ли не интереснее, чем на поле.

Игроки, тренеры и функционеры римских команд еще долго выясняли отношения в подтрибунном помещении, сообщает Forza Roma.

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Скандал вспыхнул с защитника Ромы Джанлуки Манчини, который назвал воспитанника "волков" Алессио Романьоли "куском дерьма". Игроки чуть не полезли в драку, но президент Лацио Клаудио Лотито прибежал их успокаивать.

Вдруг к эпизоду подключился Моуринью, который вообще должен был отбывать дисквалификацию. "Особеный" крикнул Лотито: "Какого черта ты здесь смотришь?!". Босс Лацио ответил не менее эмоционально: "Что за х**ня, на себя посмотри! Я президент Лацио, это мой дом, и я иду туда, куда захочу. Это тебя здесь не должно быть". Угроза драки появилась снова, если бы не подошел генеральный директор Ромы Тьягу Пинту и не растянул участников.

Звезда Лацио Луис Альберто был в стороне от всех этих событий, поскольку давал послематчевый комментарий и устроил сольный концерт. "Когда слишком много говоришь перед матчем, а потом проигрываешь, приходится заткнуться.

Они слишком много говорили перед игрой. Они всегда так много болтают перед дерби, но на этот раз их вы*бали, так что пусть закроют рот. Всё просто. Они не пришли играть в дерби. Они пришли говорить и провоцировать. Мы были гораздо лучше, просто играли в футбол и добились желаемого результата. Теперь хочу хорошо поужинать и отдохнуть со своей семьей", – рассказывал Альберто DAZN, не скрывая улыбку.

Il #derby è tutto nelle parole di Luis Alberto pic.twitter.com/uGdrmGwkXY — ️ndy Capp (@FrustalupiMario) March 19, 2023

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