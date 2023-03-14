"Мы анализировали, говорили и пересматривали наше поражение от Специи. Такое поражение, как на Альберто Пикко, может случиться раз в 500 матчей. Но это уже прошлое, теперь нужно думать о настоящем. Это – завтрашний матч с Порту.

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У меня большие сомнения по поводу состава, который я завтра выберу с первых минут. Шкриньяр отсутствовал две недели, его состояние мне еще предстоит оценить. Но я ценю, что он сделал всё от себя зависящее, чтобы быть доступным к этому матчу. У меня также есть сомнения по поводу Лукаку, Корреа тоже восстановился. Посмотрим, как будет развиваться ход матча.

Арбитр Шимон Марциняк? Он провёл отличный матч в Барселоне, когда мы сыграли вничью 3:3. Он тогда заслуженно меня удалил. Я уверен, что завтра он отработает отличный матч", – приводит слова Индзаги сайт FCInterNews.it.

Матч Порту – Интер состоится во вторник, 14 марта. Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.

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