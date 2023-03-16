Швейцарский функционер переизбран 16 марта на новый срок. Инфантино продолжит возглавлять ФИФА до 2027 года. В ходе своей пресс-конференции он объявил, что намерен внести изменения в регламент организации, которые будут касаться трансферного рынка.

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"Мы должны усовершенствовать наши правила и устав ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы надлежащего управления и рассмотрим систему трансферов и, возможно, обсудим повышение прозрачности трансферных комиссий и зарплат.

Вероятно, будет необходимо ввести ограничения по трансферным расходам. Подумаем, как мы можем это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами", – цитирует президента ФИФА Reuters.

Напомним, что Джанни Инфантино возглавил Международную федерацию футбола в 2016 году, заменив Йозефа Блаттера после коррупционного скандала. На очередных выборах у действующего президента ФИФА не было ни одного соперника.

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