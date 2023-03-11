Ингулец принимал Металлист в рамках 17 тура УПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ингулец в дебютном матче Сергея Ковальца сенсационно одолел Динамо, а Металлист возобновил сезон поражением от Руха. Петрово накрыл серьезный ливень, поэтому местами поле выглядело не слишком презентабельно.

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Ингулец мог выйти вперед уже на 6-й минуте встречи. Клименко воспользовался ошибкой Пати и должен был расстреливать ворота, но легонько покатил в руки Ермолову. Подопечные Ковальца диктовали свои условия и имели еще один отличный шанч – Ченбай заставил Ермолюка снова вступать в игру. Кипер Металлиста капитулировал на 28-й минуте. Хозяева разыграли штрафной, после которого Нагиев идеально навесил на голову Одарюку. Хавбеку Ингульца в гордом одиночестве даже не пришлось прыгать.

Металлист выглядел откровенно безнадежно, перейдя отметку в 300 минут без голов на чужих полях. Только после перерыва харьковчанам удалось побеспокоить Паламарчука – пробивал Панасенко. Отыграться помог стандарт. Прядун продолжил подачу с углового на дальнюю стойку, где уже караулил Пати.

К сожалению для Металлиста, француз продолжил ошибаться у своих ворот. Пати проиграл спринтерскую дуэль Одарюку, который с разрезной передачи Козака оформил дубль. Вскоре Ингулец просил пенальти, но арбитр Владимир Новохатний проигнорировал падение Марусича. Козак мощным ударом встряхнул перекладину, а на последние минуты Металл остался в меньшинстве из-за фола последней надежды провального Пати.

2:1 – Ингулец вырвал вполне закономерную победу, ставшую четвертой подряд (две с Ковальцем). Петровцы на девятой строчке таблицы, а вот Металлист продолжил падение под руководством Перицы Огненовича – харьковчане уже в зоне переходных матчей за выживание.

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