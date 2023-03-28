"В первые же дни войны, когда нужно было помочь с выездом иностранцам Шахтера и Динамо... Это было нелегко, но нужно было делать, потому что иностранцы ничего не понимали, были в большой панике.

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Они уезжали на вокзал, а я сказал им: "Возможно, это скоро закончится, и вы вернетесь". Они ответили: "Никогда". Мы должны были помочь в этой беде тем людям, которые приехали играть в нашу страну. И мы все сделали", – УАФ приводит отрывок слов Михаличенко из фильма ГРА НЕЗЛАМНИХ.

Напомним, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Футбольный сезон был немедленно завершен, а почти все легионеры нашли убежище в других странах.

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