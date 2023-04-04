Интеру придется принять радикальные меры, если команда Симоне Индзаги не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании.

Если сбудется худший сценарий, то "нерадзурри" летом будут вынуждены рассмотреть варианты с продажей Бастони, Бареллы или даже Лаутаро, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Сезон без ЛЧ оставит в бюджете "дыру" по меньшей мере на 50 млн евро. Подопечные Индзаги уже дошли до четвертьфинала нынешнего розыгрыша, где встретятся с Бенфикой. Впрочем, даже такие успехи не гарантируют Интеру безоблачное будущее. Бастони, Барелла и Лаутаро считаются неприкасаемыми, но кем-то из них могут пожертвовать ради благополучия всего клуба. Все трое имеют немало поклонников среди европейских грандов, поэтому Интер сможет выручить за них хорошие деньги в случае крайней необходимости.

Добавим, что "нерадзурри" проиграли 3 матча Серии А подряд и держатся в топ-4 только по дополнительным показателям. Рома имеет столько же очков, Аталанта отстает на 2, а Ювентус на 6, хотя потерял 15 пунктов из-за штрафа.

Интер на собственном поле сенсационно уступил Фиорентине и упустил шанс подняться на второе место Серии А