37-летний Эдин Джеко проводит хороший второй сезон в составе Интера, и руководство клуба им удовлетворено. Поэтому боссы "нерадзурри" предложили боснийцу продлить контракт ещё на один год – до лета 2024 года. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Сам Джеко выразил готовность продлить соглашение. "Мне 37 лет, и я всё ещё здесь, я хочу играть. Многие в моем возрасте завершают карьеру, но у меня нет такого желания. В Интере я играю каждые три дня, и даже не хочу делать перерыв на международную паузу", – отметил Эдин.

За два сезона в Интере Джеко забил 30 мячей во всех турнирах.

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