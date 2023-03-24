Интер поощрил ветерана предложением продлить контракт
Эдин Джеко получил предложение продлить контракт с Интером до лета 2024 года.
37-летний Эдин Джеко проводит хороший второй сезон в составе Интера, и руководство клуба им удовлетворено. Поэтому боссы "нерадзурри" предложили боснийцу продлить контракт ещё на один год – до лета 2024 года. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.
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Сам Джеко выразил готовность продлить соглашение. "Мне 37 лет, и я всё ещё здесь, я хочу играть. Многие в моем возрасте завершают карьеру, но у меня нет такого желания. В Интере я играю каждые три дня, и даже не хочу делать перерыв на международную паузу", – отметил Эдин.
За два сезона в Интере Джеко забил 30 мячей во всех турнирах.
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