Максимально эмоциональный матч. Все началось с первого гола. Кравец, похоже, выпустил мяч за пределы поля, но арбитры не заметили и засчитали гол Сефери. Верес разозлился и забил два в ответ. Однако Таулант не оставил это без возмездия, оформив дубль.

Ворскла после двух пенальти подряд удержала ничью с Вересом – шоу Исенко, скандальный гол полтавчан и бенефис Сефери

Ровенчане все же могли забрать все три очка. Уже в компенсированное время арбитр назначил в ворота Ворсклы два пенальти подряд. Однако Павел Исенко в очередной раз доказал, что специализируется на ударах с 11 метров, и спас ничью для полтавчан.