Евро-2024, квалификация

Словения – Сан-Марино – 2:0

Голы: Шешко, 57, Ди Майо, 60 (аг)

Лихтенштейн – Исландия – 7:0

Голы: Олафссон, 3, Харальдссон 38, Гуннарссон, 48, 68, 73, Гудьонсен, 85, Эллертссон, 87

Словения нанесла 25 ударов по воротам Сан-Марино, но результативными стали всего два. Оба гола получились курьезными. Шешко в начале второго тайма забил после серии рикошетов – участие в голевой атаке принял Вербич. Второй мяч залетел в ворота гостей в результате автогола – Ди Майо неудачно срезал подачу.

Исландия устроила шоу на поле Лихтенштейна. Олафссон забил быстрый гол, Гуннарссон оформил хет-трик, Андри Гудьонсен (сын Эйдура) добил соперника. Исландия улучшила турнирное положение после поражения от Боснии и Герцеговины.

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